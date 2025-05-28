Валюты / VSTM
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
VSTM: Verastem Inc
9.13 USD 0.69 (7.03%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VSTM за сегодня изменился на -7.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.11, а максимальная — 10.06.
Следите за динамикой Verastem Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VSTM
- Лучшие биотехнологические компании на 2025 год: BTIG Research выделяет потенциальных лидеров
- Top Biotech Picks for 2025: BTIG Research Highlights Potential Winners
- Mizuho lowers Verastem stock price target to $14 on dilution from financing
- Verastem stock soars after KRAS inhibitor shows strong lung cancer results
- GFH375 shows 68.8% response rate in non-small cell lung cancer study
- Verastem (VSTM) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Verastem CEO Paterson sells $7,738 in shares
- Gossamer Bio (GOSS) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Earnings Preview: Verastem (VSTM) Q2 Earnings Expected to Decline
- FDA grants fast track designation to Verastem’s pancreatic cancer drug
- Verastem: The Market Is Ignoring The Progress (NASDAQ:VSTM)
- Verastem stock rises after LGSOC treatment data published in medical journal
- Verastem’s cancer drug shows 31% response rate in ovarian cancer trial
- Avutometinib-defactinib combo shows strong results in LGSOC patients
- Verastem: Approval Secured, Moving On To PDAC And KRAS G12D-Related Cancers
- Verastem CEO Paterson sells $1.8k in shares
- Verastem director Gagnon sells $1604 in shares
- Cantor Fitzgerald reiterates overweight rating on Verastem stock
- Meta and Biontech Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Nasdaq Edges Higher; ISM Manufacturing PMI Falls In May - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Lyra Therapeutics (NASDAQ:LYRA)
- What's Going On With Verastem Oncology Stock On Monday? - Verastem (NASDAQ:VSTM)
- Verastem reports promising cancer drug trial results
- TD Cowen maintains buy rating on Tempus AI stock after short report
- Verastem Oncology to Present at the Jefferies Global Healthcare Conference
Дневной диапазон
9.11 10.06
Годовой диапазон
2.54 11.25
- Предыдущее закрытие
- 9.82
- Open
- 9.82
- Bid
- 9.13
- Ask
- 9.43
- Low
- 9.11
- High
- 10.06
- Объем
- 3.691 K
- Дневное изменение
- -7.03%
- Месячное изменение
- 1.44%
- 6-месячное изменение
- 52.68%
- Годовое изменение
- 205.35%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.