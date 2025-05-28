КотировкиРазделы
VSTM: Verastem Inc

9.13 USD 0.69 (7.03%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VSTM за сегодня изменился на -7.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.11, а максимальная — 10.06.

Следите за динамикой Verastem Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
9.11 10.06
Годовой диапазон
2.54 11.25
Предыдущее закрытие
9.82
Open
9.82
Bid
9.13
Ask
9.43
Low
9.11
High
10.06
Объем
3.691 K
Дневное изменение
-7.03%
Месячное изменение
1.44%
6-месячное изменение
52.68%
Годовое изменение
205.35%
