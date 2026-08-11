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VSNT: Versant Media Group Inc - Class A

36.76 USD 1.91 (4.94%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VSNT за сегодня изменился на -4.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.24, а максимальная — 38.57.

Следите за динамикой Versant Media Group Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VSNT сегодня?

Versant Media Group Inc - Class A (VSNT) сегодня оценивается на уровне 36.76. Инструмент торгуется в пределах 36.24 - 38.57, вчерашнее закрытие составило 38.67, а торговый объем достиг 5708. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VSNT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Versant Media Group Inc - Class A?

Versant Media Group Inc - Class A в настоящее время оценивается в 36.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -18.62% и USD. Отслеживайте движения VSNT на графике в реальном времени.

Как купить акции VSNT?

Вы можете купить акции Versant Media Group Inc - Class A (VSNT) по текущей цене 36.76. Ордера обычно размещаются около 36.76 или 37.06, тогда как 5708 и -4.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VSNT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VSNT?

Инвестирование в Versant Media Group Inc - Class A предполагает учет годового диапазона 27.17 - 45.65 и текущей цены 36.76. Многие сравнивают 1.41% и 12.62% перед размещением ордеров на 36.76 или 37.06. Изучайте ежедневные изменения цены VSNT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Versant Media Group Inc - Class A?

Самая высокая цена Versant Media Group Inc - Class A (VSNT) за последний год составила 45.65. Акции заметно колебались в пределах 27.17 - 45.65, сравнение с 38.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Versant Media Group Inc - Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Versant Media Group Inc - Class A?

Самая низкая цена Versant Media Group Inc - Class A (VSNT) за год составила 27.17. Сравнение с текущими 36.76 и 27.17 - 45.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VSNT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VSNT?

В прошлом Versant Media Group Inc - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.67 и -18.62% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.24 38.57
Годовой диапазон
27.17 45.65
Предыдущее закрытие
38.67
Open
38.33
Bid
36.76
Ask
37.06
Low
36.24
High
38.57
Объем
5.708 K
Дневное изменение
-4.94%
Месячное изменение
1.41%
6-месячное изменение
12.62%
Годовое изменение
-18.62%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%