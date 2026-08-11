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VSNT: Versant Media Group Inc - Class A
Курс VSNT за сегодня изменился на -4.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.24, а максимальная — 38.57.
Следите за динамикой Versant Media Group Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VSNT сегодня?
Versant Media Group Inc - Class A (VSNT) сегодня оценивается на уровне 36.76. Инструмент торгуется в пределах 36.24 - 38.57, вчерашнее закрытие составило 38.67, а торговый объем достиг 5708. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VSNT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Versant Media Group Inc - Class A?
Versant Media Group Inc - Class A в настоящее время оценивается в 36.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -18.62% и USD. Отслеживайте движения VSNT на графике в реальном времени.
Как купить акции VSNT?
Вы можете купить акции Versant Media Group Inc - Class A (VSNT) по текущей цене 36.76. Ордера обычно размещаются около 36.76 или 37.06, тогда как 5708 и -4.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VSNT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VSNT?
Инвестирование в Versant Media Group Inc - Class A предполагает учет годового диапазона 27.17 - 45.65 и текущей цены 36.76. Многие сравнивают 1.41% и 12.62% перед размещением ордеров на 36.76 или 37.06. Изучайте ежедневные изменения цены VSNT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Versant Media Group Inc - Class A?
Самая высокая цена Versant Media Group Inc - Class A (VSNT) за последний год составила 45.65. Акции заметно колебались в пределах 27.17 - 45.65, сравнение с 38.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Versant Media Group Inc - Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Versant Media Group Inc - Class A?
Самая низкая цена Versant Media Group Inc - Class A (VSNT) за год составила 27.17. Сравнение с текущими 36.76 и 27.17 - 45.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VSNT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VSNT?
В прошлом Versant Media Group Inc - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.67 и -18.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 38.67
- Open
- 38.33
- Bid
- 36.76
- Ask
- 37.06
- Low
- 36.24
- High
- 38.57
- Объем
- 5.708 K
- Дневное изменение
- -4.94%
- Месячное изменение
- 1.41%
- 6-месячное изменение
- 12.62%
- Годовое изменение
- -18.62%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%