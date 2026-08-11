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VSA: Visionsys AI Inc

3.36 USD 0.44 (11.58%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VSA за сегодня изменился на -11.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.20, а максимальная — 3.68.

Следите за динамикой Visionsys AI Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VSA сегодня?

Visionsys AI Inc (VSA) сегодня оценивается на уровне 3.36. Инструмент торгуется в пределах 3.20 - 3.68, вчерашнее закрытие составило 3.80, а торговый объем достиг 123. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VSA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Visionsys AI Inc?

Visionsys AI Inc в настоящее время оценивается в 3.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 101.20% и USD. Отслеживайте движения VSA на графике в реальном времени.

Как купить акции VSA?

Вы можете купить акции Visionsys AI Inc (VSA) по текущей цене 3.36. Ордера обычно размещаются около 3.36 или 3.66, тогда как 123 и 1.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VSA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VSA?

Инвестирование в Visionsys AI Inc предполагает учет годового диапазона 0.28 - 7.97 и текущей цены 3.36. Многие сравнивают 8.04% и 161.48% перед размещением ордеров на 3.36 или 3.66. Изучайте ежедневные изменения цены VSA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Visionsys AI Inc?

Самая высокая цена Visionsys AI Inc (VSA) за последний год составила 7.97. Акции заметно колебались в пределах 0.28 - 7.97, сравнение с 3.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Visionsys AI Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Visionsys AI Inc?

Самая низкая цена Visionsys AI Inc (VSA) за год составила 0.28. Сравнение с текущими 3.36 и 0.28 - 7.97 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VSA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VSA?

В прошлом Visionsys AI Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 3.80 и 101.20% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
3.20 3.68
Годовой диапазон
0.28 7.97
Предыдущее закрытие
3.80
Open
3.32
Bid
3.36
Ask
3.66
Low
3.20
High
3.68
Объем
123
Дневное изменение
-11.58%
Месячное изменение
8.04%
6-месячное изменение
161.48%
Годовое изменение
101.20%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%