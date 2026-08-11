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VISN: Vistance Networks Inc

11.56 USD 0.14 (1.23%)
Сектор: Технологии Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VISN за сегодня изменился на 1.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.27, а максимальная — 11.65.

Следите за динамикой Vistance Networks Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VISN сегодня?

Vistance Networks Inc (VISN) сегодня оценивается на уровне 11.56. Инструмент торгуется в пределах 11.27 - 11.65, вчерашнее закрытие составило 11.42, а торговый объем достиг 2979. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VISN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vistance Networks Inc?

Vistance Networks Inc в настоящее время оценивается в 11.56. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -39.79% и USD. Отслеживайте движения VISN на графике в реальном времени.

Как купить акции VISN?

Вы можете купить акции Vistance Networks Inc (VISN) по текущей цене 11.56. Ордера обычно размещаются около 11.56 или 11.86, тогда как 2979 и 1.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VISN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VISN?

Инвестирование в Vistance Networks Inc предполагает учет годового диапазона 9.47 - 19.95 и текущей цены 11.56. Многие сравнивают -1.78% и -32.48% перед размещением ордеров на 11.56 или 11.86. Изучайте ежедневные изменения цены VISN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Vistance Networks Inc?

Самая высокая цена Vistance Networks Inc (VISN) за последний год составила 19.95. Акции заметно колебались в пределах 9.47 - 19.95, сравнение с 11.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vistance Networks Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Vistance Networks Inc?

Самая низкая цена Vistance Networks Inc (VISN) за год составила 9.47. Сравнение с текущими 11.56 и 9.47 - 19.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VISN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VISN?

В прошлом Vistance Networks Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.42 и -39.79% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
11.27 11.65
Годовой диапазон
9.47 19.95
Предыдущее закрытие
11.42
Open
11.40
Bid
11.56
Ask
11.86
Low
11.27
High
11.65
Объем
2.979 K
Дневное изменение
1.23%
Месячное изменение
-1.78%
6-месячное изменение
-32.48%
Годовое изменение
-39.79%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%