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VISN: Vistance Networks Inc
Курс VISN за сегодня изменился на 1.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.27, а максимальная — 11.65.
Следите за динамикой Vistance Networks Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VISN сегодня?
Vistance Networks Inc (VISN) сегодня оценивается на уровне 11.56. Инструмент торгуется в пределах 11.27 - 11.65, вчерашнее закрытие составило 11.42, а торговый объем достиг 2979. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VISN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vistance Networks Inc?
Vistance Networks Inc в настоящее время оценивается в 11.56. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -39.79% и USD. Отслеживайте движения VISN на графике в реальном времени.
Как купить акции VISN?
Вы можете купить акции Vistance Networks Inc (VISN) по текущей цене 11.56. Ордера обычно размещаются около 11.56 или 11.86, тогда как 2979 и 1.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VISN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VISN?
Инвестирование в Vistance Networks Inc предполагает учет годового диапазона 9.47 - 19.95 и текущей цены 11.56. Многие сравнивают -1.78% и -32.48% перед размещением ордеров на 11.56 или 11.86. Изучайте ежедневные изменения цены VISN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Vistance Networks Inc?
Самая высокая цена Vistance Networks Inc (VISN) за последний год составила 19.95. Акции заметно колебались в пределах 9.47 - 19.95, сравнение с 11.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vistance Networks Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Vistance Networks Inc?
Самая низкая цена Vistance Networks Inc (VISN) за год составила 9.47. Сравнение с текущими 11.56 и 9.47 - 19.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VISN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VISN?
В прошлом Vistance Networks Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.42 и -39.79% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 11.42
- Open
- 11.40
- Bid
- 11.56
- Ask
- 11.86
- Low
- 11.27
- High
- 11.65
- Объем
- 2.979 K
- Дневное изменение
- 1.23%
- Месячное изменение
- -1.78%
- 6-месячное изменение
- -32.48%
- Годовое изменение
- -39.79%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%