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VHCP: Vine Hill Capital Investment Corp II - Class A

10.01 USD 0.01 (0.10%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VHCP за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.01, а максимальная — 10.01.

Следите за динамикой Vine Hill Capital Investment Corp II - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VHCP сегодня?

Vine Hill Capital Investment Corp II - Class A (VHCP) сегодня оценивается на уровне 10.01. Инструмент торгуется в пределах 10.01 - 10.01, вчерашнее закрытие составило 10.00, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VHCP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vine Hill Capital Investment Corp II - Class A?

Vine Hill Capital Investment Corp II - Class A в настоящее время оценивается в 10.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.40% и USD. Отслеживайте движения VHCP на графике в реальном времени.

Как купить акции VHCP?

Вы можете купить акции Vine Hill Capital Investment Corp II - Class A (VHCP) по текущей цене 10.01. Ордера обычно размещаются около 10.01 или 10.31, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VHCP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VHCP?

Инвестирование в Vine Hill Capital Investment Corp II - Class A предполагает учет годового диапазона 9.89 - 10.05 и текущей цены 10.01. Многие сравнивают 0.00% и 1.11% перед размещением ордеров на 10.01 или 10.31. Изучайте ежедневные изменения цены VHCP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Vine Hill Capital Investment Corp II - Class A?

Самая высокая цена Vine Hill Capital Investment Corp II - Class A (VHCP) за последний год составила 10.05. Акции заметно колебались в пределах 9.89 - 10.05, сравнение с 10.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vine Hill Capital Investment Corp II - Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Vine Hill Capital Investment Corp II - Class A?

Самая низкая цена Vine Hill Capital Investment Corp II - Class A (VHCP) за год составила 9.89. Сравнение с текущими 10.01 и 9.89 - 10.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VHCP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VHCP?

В прошлом Vine Hill Capital Investment Corp II - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.00 и 0.40% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.01 10.01
Годовой диапазон
9.89 10.05
Предыдущее закрытие
10.00
Open
10.01
Bid
10.01
Ask
10.31
Low
10.01
High
10.01
Объем
1
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
1.11%
Годовое изменение
0.40%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%