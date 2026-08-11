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VGRO: Virtus Silvant Growth Opportunities ETF

26.12 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VGRO за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.12, а максимальная — 26.12.

Следите за динамикой Virtus Silvant Growth Opportunities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VGRO сегодня?

Virtus Silvant Growth Opportunities ETF (VGRO) сегодня оценивается на уровне 26.12. Инструмент торгуется в пределах 26.12 - 26.12, вчерашнее закрытие составило 26.11, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VGRO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Virtus Silvant Growth Opportunities ETF?

Virtus Silvant Growth Opportunities ETF в настоящее время оценивается в 26.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.86% и USD. Отслеживайте движения VGRO на графике в реальном времени.

Как купить акции VGRO?

Вы можете купить акции Virtus Silvant Growth Opportunities ETF (VGRO) по текущей цене 26.12. Ордера обычно размещаются около 26.12 или 26.42, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VGRO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VGRO?

Инвестирование в Virtus Silvant Growth Opportunities ETF предполагает учет годового диапазона 22.23 - 26.95 и текущей цены 26.12. Многие сравнивают 3.73% и 9.63% перед размещением ордеров на 26.12 или 26.42. Изучайте ежедневные изменения цены VGRO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Virtus Silvant Growth Opportunities ETF?

Самая высокая цена Virtus Silvant Growth Opportunities ETF (VGRO) за последний год составила 26.95. Акции заметно колебались в пределах 22.23 - 26.95, сравнение с 26.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Virtus Silvant Growth Opportunities ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Virtus Silvant Growth Opportunities ETF?

Самая низкая цена Virtus Silvant Growth Opportunities ETF (VGRO) за год составила 22.23. Сравнение с текущими 26.12 и 22.23 - 26.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VGRO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VGRO?

В прошлом Virtus Silvant Growth Opportunities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.11 и 3.86% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.12 26.12
Годовой диапазон
22.23 26.95
Предыдущее закрытие
26.11
Open
26.12
Bid
26.12
Ask
26.42
Low
26.12
High
26.12
Объем
1
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
3.73%
6-месячное изменение
9.63%
Годовое изменение
3.86%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%