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VEMY: Virtus ETF Trust II Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Y
Курс VEMY за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.66, а максимальная — 28.66.
Следите за динамикой Virtus ETF Trust II Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Y. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VEMY сегодня?
Virtus ETF Trust II Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Y (VEMY) сегодня оценивается на уровне 28.66. Инструмент торгуется в пределах 28.66 - 28.66, вчерашнее закрытие составило 28.63, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VEMY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Virtus ETF Trust II Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Y?
Virtus ETF Trust II Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Y в настоящее время оценивается в 28.66. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.07% и USD. Отслеживайте движения VEMY на графике в реальном времени.
Как купить акции VEMY?
Вы можете купить акции Virtus ETF Trust II Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Y (VEMY) по текущей цене 28.66. Ордера обычно размещаются около 28.66 или 28.96, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VEMY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VEMY?
Инвестирование в Virtus ETF Trust II Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Y предполагает учет годового диапазона 27.34 - 29.11 и текущей цены 28.66. Многие сравнивают 0.24% и 0.74% перед размещением ордеров на 28.66 или 28.96. Изучайте ежедневные изменения цены VEMY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Virtus ETF Trust II Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Y?
Самая высокая цена Virtus ETF Trust II Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Y (VEMY) за последний год составила 29.11. Акции заметно колебались в пределах 27.34 - 29.11, сравнение с 28.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Virtus ETF Trust II Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Y на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Virtus ETF Trust II Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Y?
Самая низкая цена Virtus ETF Trust II Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Y (VEMY) за год составила 27.34. Сравнение с текущими 28.66 и 27.34 - 29.11 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VEMY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VEMY?
В прошлом Virtus ETF Trust II Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Y проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.63 и -0.07% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.63
- Open
- 28.66
- Bid
- 28.66
- Ask
- 28.96
- Low
- 28.66
- High
- 28.66
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 0.24%
- 6-месячное изменение
- 0.74%
- Годовое изменение
- -0.07%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%