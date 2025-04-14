Валюты / VALU
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
VALU: Value Line Inc
38.28 USD 0.06 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VALU за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.28, а максимальная — 38.76.
Следите за динамикой Value Line Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
38.28 38.76
Годовой диапазон
32.94 57.68
- Предыдущее закрытие
- 38.34
- Open
- 38.40
- Bid
- 38.28
- Ask
- 38.58
- Low
- 38.28
- High
- 38.76
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.16%
- Месячное изменение
- 1.51%
- 6-месячное изменение
- -4.13%
- Годовое изменение
- -17.73%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.