VALU: Value Line Inc
37.96 USD 0.64 (1.66%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VALU hat sich für heute um -1.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.96 bis zu einem Hoch von 38.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die Value Line Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
VALU News
- Value Line's Q1 Earnings Rise Y/Y Despite Lower Publishing Revenues
- Value Line Grows Its Asset Management Services As Demand For Research Wanes (NASDAQ:VALU)
- Value Line's Q4 Earnings Fall Y/Y on Print Revenue Decline
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Value Line: Fairly Priced For Now (NASDAQ:VALU)
Tagesspanne
37.96 38.16
Jahresspanne
32.94 57.68
- Vorheriger Schlusskurs
- 38.60
- Eröffnung
- 38.16
- Bid
- 37.96
- Ask
- 38.26
- Tief
- 37.96
- Hoch
- 38.16
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- -1.66%
- Monatsänderung
- 0.66%
- 6-Monatsänderung
- -4.93%
- Jahresänderung
- -18.42%
