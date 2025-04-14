QuotazioniSezioni
VALU: Value Line Inc

37.98 USD 0.62 (1.61%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VALU ha avuto una variazione del -1.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 37.72 e ad un massimo di 38.16.

Segui le dinamiche di Value Line Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
37.72 38.16
Intervallo Annuale
32.94 57.68
Chiusura Precedente
38.60
Apertura
38.16
Bid
37.98
Ask
38.28
Minimo
37.72
Massimo
38.16
Volume
23
Variazione giornaliera
-1.61%
Variazione Mensile
0.72%
Variazione Semestrale
-4.88%
Variazione Annuale
-18.38%
