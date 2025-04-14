Valute / VALU
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
VALU: Value Line Inc
37.98 USD 0.62 (1.61%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VALU ha avuto una variazione del -1.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 37.72 e ad un massimo di 38.16.
Segui le dinamiche di Value Line Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VALU News
- Value Line's Q1 Earnings Rise Y/Y Despite Lower Publishing Revenues
- Value Line Grows Its Asset Management Services As Demand For Research Wanes (NASDAQ:VALU)
- Value Line's Q4 Earnings Fall Y/Y on Print Revenue Decline
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Value Line: Fairly Priced For Now (NASDAQ:VALU)
Intervallo Giornaliero
37.72 38.16
Intervallo Annuale
32.94 57.68
- Chiusura Precedente
- 38.60
- Apertura
- 38.16
- Bid
- 37.98
- Ask
- 38.28
- Minimo
- 37.72
- Massimo
- 38.16
- Volume
- 23
- Variazione giornaliera
- -1.61%
- Variazione Mensile
- 0.72%
- Variazione Semestrale
- -4.88%
- Variazione Annuale
- -18.38%
21 settembre, domenica