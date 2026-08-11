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USRD: Themes US R&D Champions ETF

37.87 USD 0.05 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс USRD за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.62, а максимальная — 37.87.

Следите за динамикой Themes US R&D Champions ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций USRD сегодня?

Themes US R&D Champions ETF (USRD) сегодня оценивается на уровне 37.87. Инструмент торгуется в пределах 37.62 - 37.87, вчерашнее закрытие составило 37.92, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USRD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Themes US R&D Champions ETF?

Themes US R&D Champions ETF в настоящее время оценивается в 37.87. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.88% и USD. Отслеживайте движения USRD на графике в реальном времени.

Как купить акции USRD?

Вы можете купить акции Themes US R&D Champions ETF (USRD) по текущей цене 37.87. Ордера обычно размещаются около 37.87 или 38.17, тогда как 2 и 0.66% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USRD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции USRD?

Инвестирование в Themes US R&D Champions ETF предполагает учет годового диапазона 31.47 - 39.83 и текущей цены 37.87. Многие сравнивают -1.10% и 12.61% перед размещением ордеров на 37.87 или 38.17. Изучайте ежедневные изменения цены USRD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Themes US R&D Champions ETF?

Самая высокая цена Themes US R&D Champions ETF (USRD) за последний год составила 39.83. Акции заметно колебались в пределах 31.47 - 39.83, сравнение с 37.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Themes US R&D Champions ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Themes US R&D Champions ETF?

Самая низкая цена Themes US R&D Champions ETF (USRD) за год составила 31.47. Сравнение с текущими 37.87 и 31.47 - 39.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USRD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций USRD?

В прошлом Themes US R&D Champions ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.92 и 16.88% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
37.62 37.87
Годовой диапазон
31.47 39.83
Предыдущее закрытие
37.92
Open
37.62
Bid
37.87
Ask
38.17
Low
37.62
High
37.87
Объем
2
Дневное изменение
-0.13%
Месячное изменение
-1.10%
6-месячное изменение
12.61%
Годовое изменение
16.88%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%