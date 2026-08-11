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USRD: Themes US R&D Champions ETF
Курс USRD за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.62, а максимальная — 37.87.
Следите за динамикой Themes US R&D Champions ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций USRD сегодня?
Themes US R&D Champions ETF (USRD) сегодня оценивается на уровне 37.87. Инструмент торгуется в пределах 37.62 - 37.87, вчерашнее закрытие составило 37.92, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USRD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Themes US R&D Champions ETF?
Themes US R&D Champions ETF в настоящее время оценивается в 37.87. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.88% и USD. Отслеживайте движения USRD на графике в реальном времени.
Как купить акции USRD?
Вы можете купить акции Themes US R&D Champions ETF (USRD) по текущей цене 37.87. Ордера обычно размещаются около 37.87 или 38.17, тогда как 2 и 0.66% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USRD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции USRD?
Инвестирование в Themes US R&D Champions ETF предполагает учет годового диапазона 31.47 - 39.83 и текущей цены 37.87. Многие сравнивают -1.10% и 12.61% перед размещением ордеров на 37.87 или 38.17. Изучайте ежедневные изменения цены USRD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Themes US R&D Champions ETF?
Самая высокая цена Themes US R&D Champions ETF (USRD) за последний год составила 39.83. Акции заметно колебались в пределах 31.47 - 39.83, сравнение с 37.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Themes US R&D Champions ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Themes US R&D Champions ETF?
Самая низкая цена Themes US R&D Champions ETF (USRD) за год составила 31.47. Сравнение с текущими 37.87 и 31.47 - 39.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USRD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций USRD?
В прошлом Themes US R&D Champions ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.92 и 16.88% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 37.92
- Open
- 37.62
- Bid
- 37.87
- Ask
- 38.17
- Low
- 37.62
- High
- 37.87
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.13%
- Месячное изменение
- -1.10%
- 6-месячное изменение
- 12.61%
- Годовое изменение
- 16.88%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%