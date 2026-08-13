USRD股票今天的价格是多少？ Themes US R&D Champions ETF股票今天的定价为37.87。它在37.62 - 37.87范围内交易，昨天的收盘价为37.92，交易量达到2。USRD的实时价格图表显示了这些更新。

Themes US R&D Champions ETF股票是否支付股息？ Themes US R&D Champions ETF目前的价值为37.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.88%和USD。实时查看图表以跟踪USRD走势。

如何购买USRD股票？ 您可以以37.87的当前价格购买Themes US R&D Champions ETF股票。订单通常设置在37.87或38.17附近，而2和0.66%显示市场活动。立即关注USRD的实时图表更新。

如何投资USRD股票？ 投资Themes US R&D Champions ETF需要考虑年度范围31.47 - 39.83和当前价格37.87。许多人在以37.87或38.17下订单之前，会比较-1.10%和。实时查看USRD价格图表，了解每日变化。

Themes US R&D Champions ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Themes US R&D Champions ETF的最高价格是39.83。在31.47 - 39.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Themes US R&D Champions ETF的绩效。

Themes US R&D Champions ETF股票的最低价格是多少？ Themes US R&D Champions ETF（USRD）的最低价格为31.47。将其与当前的37.87和31.47 - 39.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USRD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。