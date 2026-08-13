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USRD: Themes US R&D Champions ETF

37.87 USD 0.05 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日USRD汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点37.62和高点37.87进行交易。

关注Themes US R&D Champions ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

USRD股票今天的价格是多少？

Themes US R&D Champions ETF股票今天的定价为37.87。它在37.62 - 37.87范围内交易，昨天的收盘价为37.92，交易量达到2。USRD的实时价格图表显示了这些更新。

Themes US R&D Champions ETF股票是否支付股息？

Themes US R&D Champions ETF目前的价值为37.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.88%和USD。实时查看图表以跟踪USRD走势。

如何购买USRD股票？

您可以以37.87的当前价格购买Themes US R&D Champions ETF股票。订单通常设置在37.87或38.17附近，而2和0.66%显示市场活动。立即关注USRD的实时图表更新。

如何投资USRD股票？

投资Themes US R&D Champions ETF需要考虑年度范围31.47 - 39.83和当前价格37.87。许多人在以37.87或38.17下订单之前，会比较-1.10%和。实时查看USRD价格图表，了解每日变化。

Themes US R&D Champions ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Themes US R&D Champions ETF的最高价格是39.83。在31.47 - 39.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Themes US R&D Champions ETF的绩效。

Themes US R&D Champions ETF股票的最低价格是多少？

Themes US R&D Champions ETF（USRD）的最低价格为31.47。将其与当前的37.87和31.47 - 39.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USRD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

USRD股票是什么时候拆分的？

Themes US R&D Champions ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.92和16.88%中可见。

日范围
37.62 37.87
年范围
31.47 39.83
前一天收盘价
37.92
开盘价
37.62
卖价
37.87
买价
38.17
最低价
37.62
最高价
37.87
交易量
2
日变化
-0.13%
月变化
-1.10%
6个月变化
12.61%
年变化
16.88%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%