USRD: Themes US R&D Champions ETF
今日USRD汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点37.62和高点37.87进行交易。
关注Themes US R&D Champions ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
USRD股票今天的价格是多少？
Themes US R&D Champions ETF股票今天的定价为37.87。它在37.62 - 37.87范围内交易，昨天的收盘价为37.92，交易量达到2。USRD的实时价格图表显示了这些更新。
Themes US R&D Champions ETF股票是否支付股息？
Themes US R&D Champions ETF目前的价值为37.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.88%和USD。实时查看图表以跟踪USRD走势。
如何购买USRD股票？
您可以以37.87的当前价格购买Themes US R&D Champions ETF股票。订单通常设置在37.87或38.17附近，而2和0.66%显示市场活动。立即关注USRD的实时图表更新。
如何投资USRD股票？
投资Themes US R&D Champions ETF需要考虑年度范围31.47 - 39.83和当前价格37.87。许多人在以37.87或38.17下订单之前，会比较-1.10%和。实时查看USRD价格图表，了解每日变化。
Themes US R&D Champions ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Themes US R&D Champions ETF的最高价格是39.83。在31.47 - 39.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Themes US R&D Champions ETF的绩效。
Themes US R&D Champions ETF股票的最低价格是多少？
Themes US R&D Champions ETF（USRD）的最低价格为31.47。将其与当前的37.87和31.47 - 39.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USRD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
USRD股票是什么时候拆分的？
Themes US R&D Champions ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.92和16.88%中可见。
- 前一天收盘价
- 37.92
- 开盘价
- 37.62
- 卖价
- 37.87
- 买价
- 38.17
- 最低价
- 37.62
- 最高价
- 37.87
- 交易量
- 2
- 日变化
- -0.13%
- 月变化
- -1.10%
- 6个月变化
- 12.61%
- 年变化
- 16.88%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%