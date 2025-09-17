Валюты / UNOV
UNOV: Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
37.30 USD 0.02 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UNOV за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.30, а максимальная — 37.30.
Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
37.30 37.30
Годовой диапазон
32.17 37.34
- Предыдущее закрытие
- 37.32
- Open
- 37.30
- Bid
- 37.30
- Ask
- 37.60
- Low
- 37.30
- High
- 37.30
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.05%
- Месячное изменение
- 1.11%
- 6-месячное изменение
- 10.00%
- Годовое изменение
- 10.19%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.