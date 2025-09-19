KurseKategorien
UNOV: Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

37.36 USD 0.04 (0.11%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UNOV hat sich für heute um 0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.29 bis zu einem Hoch von 37.42 gehandelt.

Verfolgen Sie die Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
37.29 37.42
Jahresspanne
32.17 37.42
Vorheriger Schlusskurs
37.32
Eröffnung
37.38
Bid
37.36
Ask
37.66
Tief
37.29
Hoch
37.42
Volumen
7
Tagesänderung
0.11%
Monatsänderung
1.27%
6-Monatsänderung
10.17%
Jahresänderung
10.37%
