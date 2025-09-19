Währungen / UNOV
UNOV: Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
37.36 USD 0.04 (0.11%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UNOV hat sich für heute um 0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.29 bis zu einem Hoch von 37.42 gehandelt.
Verfolgen Sie die Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
37.29 37.42
Jahresspanne
32.17 37.42
- Vorheriger Schlusskurs
- 37.32
- Eröffnung
- 37.38
- Bid
- 37.36
- Ask
- 37.66
- Tief
- 37.29
- Hoch
- 37.42
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- 0.11%
- Monatsänderung
- 1.27%
- 6-Monatsänderung
- 10.17%
- Jahresänderung
- 10.37%
