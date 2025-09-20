Valute / UNOV
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
UNOV: Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
37.38 USD 0.02 (0.05%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio UNOV ha avuto una variazione del 0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 37.30 e ad un massimo di 37.41.
Segui le dinamiche di Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
37.30 37.41
Intervallo Annuale
32.17 37.42
- Chiusura Precedente
- 37.36
- Apertura
- 37.33
- Bid
- 37.38
- Ask
- 37.68
- Minimo
- 37.30
- Massimo
- 37.41
- Volume
- 13
- Variazione giornaliera
- 0.05%
- Variazione Mensile
- 1.33%
- Variazione Semestrale
- 10.23%
- Variazione Annuale
- 10.43%
20 settembre, sabato