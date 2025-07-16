Валюты / UNB
UNB: Union Bankshares Inc
26.00 USD 0.25 (0.95%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UNB за сегодня изменился на -0.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.97, а максимальная — 26.34.
Следите за динамикой Union Bankshares Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
25.97 26.34
Годовой диапазон
24.57 37.48
- Предыдущее закрытие
- 26.25
- Open
- 26.34
- Bid
- 26.00
- Ask
- 26.30
- Low
- 25.97
- High
- 26.34
- Объем
- 27
- Дневное изменение
- -0.95%
- Месячное изменение
- -0.38%
- 6-месячное изменение
- -16.16%
- Годовое изменение
- 0.15%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.