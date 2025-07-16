Valute / UNB
UNB: Union Bankshares Inc
26.27 USD 0.27 (1.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio UNB ha avuto una variazione del 1.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.00 e ad un massimo di 26.54.
Segui le dinamiche di Union Bankshares Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
26.00 26.54
Intervallo Annuale
24.57 37.48
- Chiusura Precedente
- 26.00
- Apertura
- 26.00
- Bid
- 26.27
- Ask
- 26.57
- Minimo
- 26.00
- Massimo
- 26.54
- Volume
- 83
- Variazione giornaliera
- 1.04%
- Variazione Mensile
- 0.65%
- Variazione Semestrale
- -15.29%
- Variazione Annuale
- 1.19%
