UNB: Union Bankshares Inc
26.08 USD 0.08 (0.31%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UNB hat sich für heute um 0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.00 bis zu einem Hoch von 26.11 gehandelt.
Verfolgen Sie die Union Bankshares Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
26.00 26.11
Jahresspanne
24.57 37.48
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.00
- Eröffnung
- 26.00
- Bid
- 26.08
- Ask
- 26.38
- Tief
- 26.00
- Hoch
- 26.11
- Volumen
- 16
- Tagesänderung
- 0.31%
- Monatsänderung
- -0.08%
- 6-Monatsänderung
- -15.90%
- Jahresänderung
- 0.46%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K