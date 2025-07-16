KurseKategorien
Währungen / UNB
Zurück zum Aktien

UNB: Union Bankshares Inc

26.08 USD 0.08 (0.31%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UNB hat sich für heute um 0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.00 bis zu einem Hoch von 26.11 gehandelt.

Verfolgen Sie die Union Bankshares Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UNB News

Tagesspanne
26.00 26.11
Jahresspanne
24.57 37.48
Vorheriger Schlusskurs
26.00
Eröffnung
26.00
Bid
26.08
Ask
26.38
Tief
26.00
Hoch
26.11
Volumen
16
Tagesänderung
0.31%
Monatsänderung
-0.08%
6-Monatsänderung
-15.90%
Jahresänderung
0.46%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K