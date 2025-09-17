Валюты / UBXG
UBXG: U-BX Technology Ltd
2.47 USD 0.29 (10.51%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UBXG за сегодня изменился на -10.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.47, а максимальная — 2.70.
Следите за динамикой U-BX Technology Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.47 2.70
Годовой диапазон
0.25 4.60
- Предыдущее закрытие
- 2.76
- Open
- 2.70
- Bid
- 2.47
- Ask
- 2.77
- Low
- 2.47
- High
- 2.70
- Объем
- 488
- Дневное изменение
- -10.51%
- Месячное изменение
- -2.37%
- 6-месячное изменение
- -35.84%
- Годовое изменение
- 233.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.