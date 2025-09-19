Währungen / UBXG
UBXG: U-BX Technology Ltd
1.75 USD 0.23 (11.62%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UBXG hat sich für heute um -11.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.75 bis zu einem Hoch von 1.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die U-BX Technology Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.75 1.96
Jahresspanne
0.25 4.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.98
- Eröffnung
- 1.95
- Bid
- 1.75
- Ask
- 2.05
- Tief
- 1.75
- Hoch
- 1.96
- Volumen
- 60
- Tagesänderung
- -11.62%
- Monatsänderung
- -30.83%
- 6-Monatsänderung
- -54.55%
- Jahresänderung
- 136.49%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K