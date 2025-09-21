QuotazioniSezioni
UBXG: U-BX Technology Ltd

1.92 USD 0.06 (3.03%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio UBXG ha avuto una variazione del -3.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.75 e ad un massimo di 1.96.

Segui le dinamiche di U-BX Technology Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.75 1.96
Intervallo Annuale
0.25 4.60
Chiusura Precedente
1.98
Apertura
1.95
Bid
1.92
Ask
2.22
Minimo
1.75
Massimo
1.96
Volume
89
Variazione giornaliera
-3.03%
Variazione Mensile
-24.11%
Variazione Semestrale
-50.13%
Variazione Annuale
159.46%
21 settembre, domenica