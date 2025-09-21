Valute / UBXG
UBXG: U-BX Technology Ltd
1.92 USD 0.06 (3.03%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio UBXG ha avuto una variazione del -3.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.75 e ad un massimo di 1.96.
Segui le dinamiche di U-BX Technology Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.75 1.96
Intervallo Annuale
0.25 4.60
- Chiusura Precedente
- 1.98
- Apertura
- 1.95
- Bid
- 1.92
- Ask
- 2.22
- Minimo
- 1.75
- Massimo
- 1.96
- Volume
- 89
- Variazione giornaliera
- -3.03%
- Variazione Mensile
- -24.11%
- Variazione Semestrale
- -50.13%
- Variazione Annuale
- 159.46%
21 settembre, domenica