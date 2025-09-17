Валюты / TWNP
TWNP
4.15 USD 0.06 (1.47%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TWNP за сегодня изменился на 1.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.10, а максимальная — 4.15.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
4.10 4.15
Годовой диапазон
3.02 19.04
- Предыдущее закрытие
- 4.09
- Open
- 4.14
- Bid
- 4.15
- Ask
- 4.45
- Low
- 4.10
- High
- 4.15
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 1.47%
- Месячное изменение
- 16.57%
- 6-месячное изменение
- -41.80%
- Годовое изменение
- -75.57%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.