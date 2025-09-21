QuotazioniSezioni
TWNP

4.15 USD 0.08 (1.89%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TWNP ha avuto una variazione del -1.89% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.05 e ad un massimo di 4.20.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
4.05 4.20
Intervallo Annuale
3.02 19.04
Chiusura Precedente
4.23
Apertura
4.16
Bid
4.15
Ask
4.45
Minimo
4.05
Massimo
4.20
Volume
28
Variazione giornaliera
-1.89%
Variazione Mensile
16.57%
Variazione Semestrale
-41.80%
Variazione Annuale
-75.57%
21 settembre, domenica