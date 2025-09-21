Valute / TWNP
TWNP
4.15 USD 0.08 (1.89%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TWNP ha avuto una variazione del -1.89% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.05 e ad un massimo di 4.20.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
4.05 4.20
Intervallo Annuale
3.02 19.04
- Chiusura Precedente
- 4.23
- Apertura
- 4.16
- Bid
- 4.15
- Ask
- 4.45
- Minimo
- 4.05
- Massimo
- 4.20
- Volume
- 28
- Variazione giornaliera
- -1.89%
- Variazione Mensile
- 16.57%
- Variazione Semestrale
- -41.80%
- Variazione Annuale
- -75.57%
21 settembre, domenica