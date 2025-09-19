Währungen / TWNP
TWNP
4.13 USD 0.10 (2.36%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TWNP hat sich für heute um -2.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.05 bis zu einem Hoch von 4.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
4.05 4.20
Jahresspanne
3.02 19.04
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.23
- Eröffnung
- 4.16
- Bid
- 4.13
- Ask
- 4.43
- Tief
- 4.05
- Hoch
- 4.20
- Volumen
- 23
- Tagesänderung
- -2.36%
- Monatsänderung
- 16.01%
- 6-Monatsänderung
- -42.08%
- Jahresänderung
- -75.69%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K