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TSYY: GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF
Курс TSYY за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.32, а максимальная — 20.41.
Следите за динамикой GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TSYY сегодня?
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) сегодня оценивается на уровне 20.41. Инструмент торгуется в пределах 20.32 - 20.41, вчерашнее закрытие составило 20.36, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TSYY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF?
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF в настоящее время оценивается в 20.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 379.11% и USD. Отслеживайте движения TSYY на графике в реальном времени.
Как купить акции TSYY?
Вы можете купить акции GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) по текущей цене 20.41. Ордера обычно размещаются около 20.41 или 20.71, тогда как 19 и 0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TSYY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TSYY?
Инвестирование в GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF предполагает учет годового диапазона 2.97 - 24.20 и текущей цены 20.41. Многие сравнивают 0.79% и 421.99% перед размещением ордеров на 20.41 или 20.71. Изучайте ежедневные изменения цены TSYY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF?
Самая высокая цена GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) за последний год составила 24.20. Акции заметно колебались в пределах 2.97 - 24.20, сравнение с 20.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF?
Самая низкая цена GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) за год составила 2.97. Сравнение с текущими 20.41 и 2.97 - 24.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TSYY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TSYY?
В прошлом GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.36 и 379.11% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.36
- Open
- 20.34
- Bid
- 20.41
- Ask
- 20.71
- Low
- 20.32
- High
- 20.41
- Объем
- 19
- Дневное изменение
- 0.25%
- Месячное изменение
- 0.79%
- 6-месячное изменение
- 421.99%
- Годовое изменение
- 379.11%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%