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TSYY: GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

20.41 USD 0.05 (0.25%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TSYY за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.32, а максимальная — 20.41.

Следите за динамикой GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TSYY сегодня?

GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) сегодня оценивается на уровне 20.41. Инструмент торгуется в пределах 20.32 - 20.41, вчерашнее закрытие составило 20.36, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TSYY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF?

GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF в настоящее время оценивается в 20.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 379.11% и USD. Отслеживайте движения TSYY на графике в реальном времени.

Как купить акции TSYY?

Вы можете купить акции GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) по текущей цене 20.41. Ордера обычно размещаются около 20.41 или 20.71, тогда как 19 и 0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TSYY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TSYY?

Инвестирование в GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF предполагает учет годового диапазона 2.97 - 24.20 и текущей цены 20.41. Многие сравнивают 0.79% и 421.99% перед размещением ордеров на 20.41 или 20.71. Изучайте ежедневные изменения цены TSYY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF?

Самая высокая цена GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) за последний год составила 24.20. Акции заметно колебались в пределах 2.97 - 24.20, сравнение с 20.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF?

Самая низкая цена GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) за год составила 2.97. Сравнение с текущими 20.41 и 2.97 - 24.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TSYY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TSYY?

В прошлом GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.36 и 379.11% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.32 20.41
Годовой диапазон
2.97 24.20
Предыдущее закрытие
20.36
Open
20.34
Bid
20.41
Ask
20.71
Low
20.32
High
20.41
Объем
19
Дневное изменение
0.25%
Месячное изменение
0.79%
6-месячное изменение
421.99%
Годовое изменение
379.11%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%