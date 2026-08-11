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TSSD: Truth Social American Security & Defense ETF

31.81 USD 0.06 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TSSD за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.57, а максимальная — 31.81.

Следите за динамикой Truth Social American Security & Defense ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TSSD сегодня?

Truth Social American Security & Defense ETF (TSSD) сегодня оценивается на уровне 31.81. Инструмент торгуется в пределах 31.57 - 31.81, вчерашнее закрытие составило 31.75, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TSSD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Truth Social American Security & Defense ETF?

Truth Social American Security & Defense ETF в настоящее время оценивается в 31.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 27.60% и USD. Отслеживайте движения TSSD на графике в реальном времени.

Как купить акции TSSD?

Вы можете купить акции Truth Social American Security & Defense ETF (TSSD) по текущей цене 31.81. Ордера обычно размещаются около 31.81 или 32.11, тогда как 4 и 0.76% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TSSD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TSSD?

Инвестирование в Truth Social American Security & Defense ETF предполагает учет годового диапазона 23.76 - 31.81 и текущей цены 31.81. Многие сравнивают 8.23% и 23.34% перед размещением ордеров на 31.81 или 32.11. Изучайте ежедневные изменения цены TSSD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Truth Social American Security & Defense ETF?

Самая высокая цена Truth Social American Security & Defense ETF (TSSD) за последний год составила 31.81. Акции заметно колебались в пределах 23.76 - 31.81, сравнение с 31.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Truth Social American Security & Defense ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Truth Social American Security & Defense ETF?

Самая низкая цена Truth Social American Security & Defense ETF (TSSD) за год составила 23.76. Сравнение с текущими 31.81 и 23.76 - 31.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TSSD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TSSD?

В прошлом Truth Social American Security & Defense ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.75 и 27.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.57 31.81
Годовой диапазон
23.76 31.81
Предыдущее закрытие
31.75
Open
31.57
Bid
31.81
Ask
32.11
Low
31.57
High
31.81
Объем
4
Дневное изменение
0.19%
Месячное изменение
8.23%
6-месячное изменение
23.34%
Годовое изменение
27.60%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%