- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TSSD: Truth Social American Security & Defense ETF
Курс TSSD за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.57, а максимальная — 31.81.
Следите за динамикой Truth Social American Security & Defense ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TSSD сегодня?
Truth Social American Security & Defense ETF (TSSD) сегодня оценивается на уровне 31.81. Инструмент торгуется в пределах 31.57 - 31.81, вчерашнее закрытие составило 31.75, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TSSD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Truth Social American Security & Defense ETF?
Truth Social American Security & Defense ETF в настоящее время оценивается в 31.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 27.60% и USD. Отслеживайте движения TSSD на графике в реальном времени.
Как купить акции TSSD?
Вы можете купить акции Truth Social American Security & Defense ETF (TSSD) по текущей цене 31.81. Ордера обычно размещаются около 31.81 или 32.11, тогда как 4 и 0.76% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TSSD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TSSD?
Инвестирование в Truth Social American Security & Defense ETF предполагает учет годового диапазона 23.76 - 31.81 и текущей цены 31.81. Многие сравнивают 8.23% и 23.34% перед размещением ордеров на 31.81 или 32.11. Изучайте ежедневные изменения цены TSSD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Truth Social American Security & Defense ETF?
Самая высокая цена Truth Social American Security & Defense ETF (TSSD) за последний год составила 31.81. Акции заметно колебались в пределах 23.76 - 31.81, сравнение с 31.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Truth Social American Security & Defense ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Truth Social American Security & Defense ETF?
Самая низкая цена Truth Social American Security & Defense ETF (TSSD) за год составила 23.76. Сравнение с текущими 31.81 и 23.76 - 31.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TSSD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TSSD?
В прошлом Truth Social American Security & Defense ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.75 и 27.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.75
- Open
- 31.57
- Bid
- 31.81
- Ask
- 32.11
- Low
- 31.57
- High
- 31.81
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.19%
- Месячное изменение
- 8.23%
- 6-месячное изменение
- 23.34%
- Годовое изменение
- 27.60%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%