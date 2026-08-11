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TSIC: Truth Social American Icons ETF

25.65 USD 0.06 (0.23%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TSIC за сегодня изменился на 0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.65, а максимальная — 25.65.

Следите за динамикой Truth Social American Icons ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TSIC сегодня?

Truth Social American Icons ETF (TSIC) сегодня оценивается на уровне 25.65. Инструмент торгуется в пределах 25.65 - 25.65, вчерашнее закрытие составило 25.59, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TSIC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Truth Social American Icons ETF?

Truth Social American Icons ETF в настоящее время оценивается в 25.65. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.72% и USD. Отслеживайте движения TSIC на графике в реальном времени.

Как купить акции TSIC?

Вы можете купить акции Truth Social American Icons ETF (TSIC) по текущей цене 25.65. Ордера обычно размещаются около 25.65 или 25.95, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TSIC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TSIC?

Инвестирование в Truth Social American Icons ETF предполагает учет годового диапазона 24.69 - 27.29 и текущей цены 25.65. Многие сравнивают 0.75% и -5.42% перед размещением ордеров на 25.65 или 25.95. Изучайте ежедневные изменения цены TSIC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Truth Social American Icons ETF?

Самая высокая цена Truth Social American Icons ETF (TSIC) за последний год составила 27.29. Акции заметно колебались в пределах 24.69 - 27.29, сравнение с 25.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Truth Social American Icons ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Truth Social American Icons ETF?

Самая низкая цена Truth Social American Icons ETF (TSIC) за год составила 24.69. Сравнение с текущими 25.65 и 24.69 - 27.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TSIC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TSIC?

В прошлом Truth Social American Icons ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.59 и 2.72% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.65 25.65
Годовой диапазон
24.69 27.29
Предыдущее закрытие
25.59
Open
25.65
Bid
25.65
Ask
25.95
Low
25.65
High
25.65
Объем
1
Дневное изменение
0.23%
Месячное изменение
0.75%
6-месячное изменение
-5.42%
Годовое изменение
2.72%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%