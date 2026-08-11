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TSIC: Truth Social American Icons ETF
Курс TSIC за сегодня изменился на 0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.65, а максимальная — 25.65.
Следите за динамикой Truth Social American Icons ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TSIC сегодня?
Truth Social American Icons ETF (TSIC) сегодня оценивается на уровне 25.65. Инструмент торгуется в пределах 25.65 - 25.65, вчерашнее закрытие составило 25.59, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TSIC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Truth Social American Icons ETF?
Truth Social American Icons ETF в настоящее время оценивается в 25.65. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.72% и USD. Отслеживайте движения TSIC на графике в реальном времени.
Как купить акции TSIC?
Вы можете купить акции Truth Social American Icons ETF (TSIC) по текущей цене 25.65. Ордера обычно размещаются около 25.65 или 25.95, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TSIC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TSIC?
Инвестирование в Truth Social American Icons ETF предполагает учет годового диапазона 24.69 - 27.29 и текущей цены 25.65. Многие сравнивают 0.75% и -5.42% перед размещением ордеров на 25.65 или 25.95. Изучайте ежедневные изменения цены TSIC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Truth Social American Icons ETF?
Самая высокая цена Truth Social American Icons ETF (TSIC) за последний год составила 27.29. Акции заметно колебались в пределах 24.69 - 27.29, сравнение с 25.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Truth Social American Icons ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Truth Social American Icons ETF?
Самая низкая цена Truth Social American Icons ETF (TSIC) за год составила 24.69. Сравнение с текущими 25.65 и 24.69 - 27.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TSIC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TSIC?
В прошлом Truth Social American Icons ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.59 и 2.72% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.59
- Open
- 25.65
- Bid
- 25.65
- Ask
- 25.95
- Low
- 25.65
- High
- 25.65
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.23%
- Месячное изменение
- 0.75%
- 6-месячное изменение
- -5.42%
- Годовое изменение
- 2.72%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%