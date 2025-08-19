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TSI: TCW Strategic Income Fund Inc
Курс TSI за сегодня изменился на 0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.40, а максимальная — 4.42.
Следите за динамикой TCW Strategic Income Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TSI сегодня?
TCW Strategic Income Fund Inc (TSI) сегодня оценивается на уровне 4.41. Инструмент торгуется в пределах 4.40 - 4.42, вчерашнее закрытие составило 4.40, а торговый объем достиг 231. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TSI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям TCW Strategic Income Fund Inc?
TCW Strategic Income Fund Inc в настоящее время оценивается в 4.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -10.55% и USD. Отслеживайте движения TSI на графике в реальном времени.
Как купить акции TSI?
Вы можете купить акции TCW Strategic Income Fund Inc (TSI) по текущей цене 4.41. Ордера обычно размещаются около 4.41 или 4.71, тогда как 231 и 0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TSI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TSI?
Инвестирование в TCW Strategic Income Fund Inc предполагает учет годового диапазона 4.38 - 5.06 и текущей цены 4.41. Многие сравнивают -0.23% и -5.36% перед размещением ордеров на 4.41 или 4.71. Изучайте ежедневные изменения цены TSI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции TCW Strategic Income Fund Inc?
Самая высокая цена TCW Strategic Income Fund Inc (TSI) за последний год составила 5.06. Акции заметно колебались в пределах 4.38 - 5.06, сравнение с 4.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TCW Strategic Income Fund Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции TCW Strategic Income Fund Inc?
Самая низкая цена TCW Strategic Income Fund Inc (TSI) за год составила 4.38. Сравнение с текущими 4.41 и 4.38 - 5.06 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TSI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TSI?
В прошлом TCW Strategic Income Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.40 и -10.55% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 4.40
- Open
- 4.40
- Bid
- 4.41
- Ask
- 4.71
- Low
- 4.40
- High
- 4.42
- Объем
- 231
- Дневное изменение
- 0.23%
- Месячное изменение
- -0.23%
- 6-месячное изменение
- -5.36%
- Годовое изменение
- -10.55%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%