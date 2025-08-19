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TSI: TCW Strategic Income Fund Inc

4.41 USD 0.01 (0.23%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TSI за сегодня изменился на 0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.40, а максимальная — 4.42.

Следите за динамикой TCW Strategic Income Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TSI сегодня?

TCW Strategic Income Fund Inc (TSI) сегодня оценивается на уровне 4.41. Инструмент торгуется в пределах 4.40 - 4.42, вчерашнее закрытие составило 4.40, а торговый объем достиг 231. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TSI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям TCW Strategic Income Fund Inc?

TCW Strategic Income Fund Inc в настоящее время оценивается в 4.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -10.55% и USD. Отслеживайте движения TSI на графике в реальном времени.

Как купить акции TSI?

Вы можете купить акции TCW Strategic Income Fund Inc (TSI) по текущей цене 4.41. Ордера обычно размещаются около 4.41 или 4.71, тогда как 231 и 0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TSI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TSI?

Инвестирование в TCW Strategic Income Fund Inc предполагает учет годового диапазона 4.38 - 5.06 и текущей цены 4.41. Многие сравнивают -0.23% и -5.36% перед размещением ордеров на 4.41 или 4.71. Изучайте ежедневные изменения цены TSI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции TCW Strategic Income Fund Inc?

Самая высокая цена TCW Strategic Income Fund Inc (TSI) за последний год составила 5.06. Акции заметно колебались в пределах 4.38 - 5.06, сравнение с 4.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TCW Strategic Income Fund Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции TCW Strategic Income Fund Inc?

Самая низкая цена TCW Strategic Income Fund Inc (TSI) за год составила 4.38. Сравнение с текущими 4.41 и 4.38 - 5.06 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TSI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TSI?

В прошлом TCW Strategic Income Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.40 и -10.55% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
4.40 4.42
Годовой диапазон
4.38 5.06
Предыдущее закрытие
4.40
Open
4.40
Bid
4.41
Ask
4.71
Low
4.40
High
4.42
Объем
231
Дневное изменение
0.23%
Месячное изменение
-0.23%
6-месячное изменение
-5.36%
Годовое изменение
-10.55%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%