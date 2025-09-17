Валюты / TRAW
TRAW
2.05 USD 0.02 (0.97%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TRAW за сегодня изменился на -0.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.98, а максимальная — 2.10.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.98 2.10
Годовой диапазон
0.97 19.44
- Предыдущее закрытие
- 2.07
- Open
- 2.09
- Bid
- 2.05
- Ask
- 2.35
- Low
- 1.98
- High
- 2.10
- Объем
- 214
- Дневное изменение
- -0.97%
- Месячное изменение
- 52.99%
- 6-месячное изменение
- -8.48%
- Годовое изменение
- -64.35%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.