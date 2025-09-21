QuotazioniSezioni
Valute / TRAW
Tornare a Azioni

TRAW

2.03 USD 0.03 (1.46%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TRAW ha avuto una variazione del -1.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.98 e ad un massimo di 2.09.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
1.98 2.09
Intervallo Annuale
0.97 19.44
Chiusura Precedente
2.06
Apertura
2.08
Bid
2.03
Ask
2.33
Minimo
1.98
Massimo
2.09
Volume
124
Variazione giornaliera
-1.46%
Variazione Mensile
51.49%
Variazione Semestrale
-9.38%
Variazione Annuale
-64.70%
21 settembre, domenica