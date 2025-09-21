Valute / TRAW
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
TRAW
2.03 USD 0.03 (1.46%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TRAW ha avuto una variazione del -1.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.98 e ad un massimo di 2.09.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.98 2.09
Intervallo Annuale
0.97 19.44
- Chiusura Precedente
- 2.06
- Apertura
- 2.08
- Bid
- 2.03
- Ask
- 2.33
- Minimo
- 1.98
- Massimo
- 2.09
- Volume
- 124
- Variazione giornaliera
- -1.46%
- Variazione Mensile
- 51.49%
- Variazione Semestrale
- -9.38%
- Variazione Annuale
- -64.70%
21 settembre, domenica