Курс TMFE за сегодня изменился на 0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.97, а максимальная — 31.12.

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