Курс TLTI за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.77, а максимальная — 43.86.

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