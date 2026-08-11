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TLTI: NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF
Курс TLTI за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.77, а максимальная — 43.86.
Следите за динамикой NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TLTI сегодня?
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) сегодня оценивается на уровне 43.83. Инструмент торгуется в пределах 43.77 - 43.86, вчерашнее закрытие составило 43.71, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TLTI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF?
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF в настоящее время оценивается в 43.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -6.78% и USD. Отслеживайте движения TLTI на графике в реальном времени.
Как купить акции TLTI?
Вы можете купить акции NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) по текущей цене 43.83. Ордера обычно размещаются около 43.83 или 44.13, тогда как 5 и 0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TLTI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TLTI?
Инвестирование в NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF предполагает учет годового диапазона 43.40 - 47.76 и текущей цены 43.83. Многие сравнивают 0.30% и -7.73% перед размещением ордеров на 43.83 или 44.13. Изучайте ежедневные изменения цены TLTI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF?
Самая высокая цена NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) за последний год составила 47.76. Акции заметно колебались в пределах 43.40 - 47.76, сравнение с 43.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF?
Самая низкая цена NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) за год составила 43.40. Сравнение с текущими 43.83 и 43.40 - 47.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TLTI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TLTI?
В прошлом NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.71 и -6.78% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 43.71
- Open
- 43.77
- Bid
- 43.83
- Ask
- 44.13
- Low
- 43.77
- High
- 43.86
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 0.27%
- Месячное изменение
- 0.30%
- 6-месячное изменение
- -7.73%
- Годовое изменение
- -6.78%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%