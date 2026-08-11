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TLTI: NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF

43.83 USD 0.12 (0.27%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TLTI за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.77, а максимальная — 43.86.

Следите за динамикой NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TLTI сегодня?

NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) сегодня оценивается на уровне 43.83. Инструмент торгуется в пределах 43.77 - 43.86, вчерашнее закрытие составило 43.71, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TLTI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF?

NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF в настоящее время оценивается в 43.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -6.78% и USD. Отслеживайте движения TLTI на графике в реальном времени.

Как купить акции TLTI?

Вы можете купить акции NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) по текущей цене 43.83. Ордера обычно размещаются около 43.83 или 44.13, тогда как 5 и 0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TLTI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TLTI?

Инвестирование в NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF предполагает учет годового диапазона 43.40 - 47.76 и текущей цены 43.83. Многие сравнивают 0.30% и -7.73% перед размещением ордеров на 43.83 или 44.13. Изучайте ежедневные изменения цены TLTI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF?

Самая высокая цена NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) за последний год составила 47.76. Акции заметно колебались в пределах 43.40 - 47.76, сравнение с 43.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF?

Самая низкая цена NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) за год составила 43.40. Сравнение с текущими 43.83 и 43.40 - 47.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TLTI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TLTI?

В прошлом NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.71 и -6.78% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
43.77 43.86
Годовой диапазон
43.40 47.76
Предыдущее закрытие
43.71
Open
43.77
Bid
43.83
Ask
44.13
Low
43.77
High
43.86
Объем
5
Дневное изменение
0.27%
Месячное изменение
0.30%
6-месячное изменение
-7.73%
Годовое изменение
-6.78%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%