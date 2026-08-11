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TLA: GraniteShares Autocallable TSLA ETF
Курс TLA за сегодня изменился на 2.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.38, а максимальная — 23.46.
Следите за динамикой GraniteShares Autocallable TSLA ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TLA сегодня?
GraniteShares Autocallable TSLA ETF (TLA) сегодня оценивается на уровне 23.44. Инструмент торгуется в пределах 23.38 - 23.46, вчерашнее закрытие составило 22.94, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TLA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares Autocallable TSLA ETF?
GraniteShares Autocallable TSLA ETF в настоящее время оценивается в 23.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -6.65% и USD. Отслеживайте движения TLA на графике в реальном времени.
Как купить акции TLA?
Вы можете купить акции GraniteShares Autocallable TSLA ETF (TLA) по текущей цене 23.44. Ордера обычно размещаются около 23.44 или 23.74, тогда как 11 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TLA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TLA?
Инвестирование в GraniteShares Autocallable TSLA ETF предполагает учет годового диапазона 21.94 - 25.33 и текущей цены 23.44. Многие сравнивают 2.18% и -6.01% перед размещением ордеров на 23.44 или 23.74. Изучайте ежедневные изменения цены TLA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares Autocallable TSLA ETF?
Самая высокая цена GraniteShares Autocallable TSLA ETF (TLA) за последний год составила 25.33. Акции заметно колебались в пределах 21.94 - 25.33, сравнение с 22.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares Autocallable TSLA ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares Autocallable TSLA ETF?
Самая низкая цена GraniteShares Autocallable TSLA ETF (TLA) за год составила 21.94. Сравнение с текущими 23.44 и 21.94 - 25.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TLA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TLA?
В прошлом GraniteShares Autocallable TSLA ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.94 и -6.65% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.94
- Open
- 23.46
- Bid
- 23.44
- Ask
- 23.74
- Low
- 23.38
- High
- 23.46
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- 2.18%
- Месячное изменение
- 2.18%
- 6-месячное изменение
- -6.01%
- Годовое изменение
- -6.65%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%