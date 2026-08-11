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TLA: GraniteShares Autocallable TSLA ETF

23.44 USD 0.50 (2.18%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TLA за сегодня изменился на 2.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.38, а максимальная — 23.46.

Следите за динамикой GraniteShares Autocallable TSLA ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TLA сегодня?

GraniteShares Autocallable TSLA ETF (TLA) сегодня оценивается на уровне 23.44. Инструмент торгуется в пределах 23.38 - 23.46, вчерашнее закрытие составило 22.94, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TLA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares Autocallable TSLA ETF?

GraniteShares Autocallable TSLA ETF в настоящее время оценивается в 23.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -6.65% и USD. Отслеживайте движения TLA на графике в реальном времени.

Как купить акции TLA?

Вы можете купить акции GraniteShares Autocallable TSLA ETF (TLA) по текущей цене 23.44. Ордера обычно размещаются около 23.44 или 23.74, тогда как 11 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TLA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TLA?

Инвестирование в GraniteShares Autocallable TSLA ETF предполагает учет годового диапазона 21.94 - 25.33 и текущей цены 23.44. Многие сравнивают 2.18% и -6.01% перед размещением ордеров на 23.44 или 23.74. Изучайте ежедневные изменения цены TLA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares Autocallable TSLA ETF?

Самая высокая цена GraniteShares Autocallable TSLA ETF (TLA) за последний год составила 25.33. Акции заметно колебались в пределах 21.94 - 25.33, сравнение с 22.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares Autocallable TSLA ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares Autocallable TSLA ETF?

Самая низкая цена GraniteShares Autocallable TSLA ETF (TLA) за год составила 21.94. Сравнение с текущими 23.44 и 21.94 - 25.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TLA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TLA?

В прошлом GraniteShares Autocallable TSLA ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.94 и -6.65% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.38 23.46
Годовой диапазон
21.94 25.33
Предыдущее закрытие
22.94
Open
23.46
Bid
23.44
Ask
23.74
Low
23.38
High
23.46
Объем
11
Дневное изменение
2.18%
Месячное изменение
2.18%
6-месячное изменение
-6.01%
Годовое изменение
-6.65%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%