Курс TLA за сегодня изменился на 2.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.38, а максимальная — 23.46.

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