TGNA: TEGNA Inc
21.03 USD 0.06 (0.28%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TGNA за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.01, а максимальная — 21.13.
Следите за динамикой TEGNA Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TGNA
- What Makes TEGNA Inc. (TGNA) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Should You Buy TEGNA Inc. (TGNA) After Golden Cross?
- Sinclair Stock: Value Creation Time For Shareholders (NASDAQ:SBGI)
- This Gap Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Gap (NYSE:GAP), Dayforce (NYSE:DAY)
- TEGNA names Brent Denny as president of Indianapolis TV stations
- Guggenheim downgrades TEGNA stock rating to Neutral following Nexstar acquisition
- Nexstar stock price target raised to $250 from $225 at Benchmark
- Guggenheim raises Nexstar stock price target to $250 on TEGNA deal
- Nexstar-Tegna deal puts Trump move to eliminate broadcast ownership rules to the test
- Tegna stock hits 52-week high at $21.06
- Nexstar Media Group stock hits all-time high at 222.56 USD
- Nexstar to buy smaller rival Tegna for $3.54 billion in big local-TV deal
- TEGNA stock rises after Nexstar announces $6.2 billion acquisition deal
- Wall Street Breakfast Podcast: SoftBank Pours $2B Into Intel
- Sinclair offers to merge TV business with Tegna, WSJ reports
- Here's Why TEGNA Inc. (TGNA) is a Great Momentum Stock to Buy
- Tesla and Monday Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Gold Down Over 2%; Monday.com Shares Tumble After Q2 Results - International Money (NASDAQ:IMXI), Equillium (NASDAQ:EQ)
- Nexstar-TEGNA: A Potential Win-Win, But With Regulatory Hurdles (NYSE:TGNA)
- Tesla, Eli Lilly Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- RadNet Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Tegna, MeridianLink, Lithium Argentina And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Albemarle (NYSE:ALB)
- Tegna stock reaches 52-week high at $19.67
- Why International Money Express Shares Are Trading Higher By Around 54%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), C3.ai (NYSE:AI)
- Tegna Stock Soars Over 30% In After-Hours As Nexstar Nears Acquisition Deal, Raising Stakes For FCC Deregulation Fight: Report - Tegna (NYSE:TGNA), Nexstar Media Gr (NASDAQ:NXST)
Дневной диапазон
21.01 21.13
Годовой диапазон
15.09 21.34
- Предыдущее закрытие
- 21.09
- Open
- 21.09
- Bid
- 21.03
- Ask
- 21.33
- Low
- 21.01
- High
- 21.13
- Объем
- 2.725 K
- Дневное изменение
- -0.28%
- Месячное изменение
- -0.38%
- 6-месячное изменение
- 16.38%
- Годовое изменение
- 34.72%
