货币 / TGNA
TGNA: TEGNA Inc
21.03 USD 0.00 (0.00%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TGNA汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点21.03和高点21.08进行交易。
关注TEGNA Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TGNA新闻
- What Makes TEGNA Inc. (TGNA) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Should You Buy TEGNA Inc. (TGNA) After Golden Cross?
- Sinclair Stock: Value Creation Time For Shareholders (NASDAQ:SBGI)
- This Gap Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Gap (NYSE:GAP), Dayforce (NYSE:DAY)
- TEGNA names Brent Denny as president of Indianapolis TV stations
- Guggenheim downgrades TEGNA stock rating to Neutral following Nexstar acquisition
- Nexstar stock price target raised to $250 from $225 at Benchmark
- Guggenheim raises Nexstar stock price target to $250 on TEGNA deal
- Nexstar-Tegna deal puts Trump move to eliminate broadcast ownership rules to the test
- Tegna stock hits 52-week high at $21.06
- Nexstar Media Group stock hits all-time high at 222.56 USD
- Nexstar to buy smaller rival Tegna for $3.54 billion in big local-TV deal
- TEGNA stock rises after Nexstar announces $6.2 billion acquisition deal
- Wall Street Breakfast Podcast: SoftBank Pours $2B Into Intel
- Sinclair offers to merge TV business with Tegna, WSJ reports
- Here's Why TEGNA Inc. (TGNA) is a Great Momentum Stock to Buy
- Tesla and Monday Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Gold Down Over 2%; Monday.com Shares Tumble After Q2 Results - International Money (NASDAQ:IMXI), Equillium (NASDAQ:EQ)
- Nexstar-TEGNA: A Potential Win-Win, But With Regulatory Hurdles (NYSE:TGNA)
- Tesla, Eli Lilly Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- RadNet Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Tegna, MeridianLink, Lithium Argentina And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Albemarle (NYSE:ALB)
- Tegna stock reaches 52-week high at $19.67
- Why International Money Express Shares Are Trading Higher By Around 54%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), C3.ai (NYSE:AI)
- Tegna Stock Soars Over 30% In After-Hours As Nexstar Nears Acquisition Deal, Raising Stakes For FCC Deregulation Fight: Report - Tegna (NYSE:TGNA), Nexstar Media Gr (NASDAQ:NXST)
日范围
21.03 21.08
年范围
15.09 21.34
- 前一天收盘价
- 21.03
- 开盘价
- 21.03
- 卖价
- 21.03
- 买价
- 21.33
- 最低价
- 21.03
- 最高价
- 21.08
- 交易量
- 109
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- -0.38%
- 6个月变化
- 16.38%
- 年变化
- 34.72%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值