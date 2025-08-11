Währungen / TGNA
TGNA: TEGNA Inc
21.04 USD 0.09 (0.43%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TGNA hat sich für heute um 0.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.91 bis zu einem Hoch von 21.06 gehandelt.
Verfolgen Sie die TEGNA Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
20.91 21.06
Jahresspanne
15.09 21.34
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.95
- Eröffnung
- 21.00
- Bid
- 21.04
- Ask
- 21.34
- Tief
- 20.91
- Hoch
- 21.06
- Volumen
- 5.603 K
- Tagesänderung
- 0.43%
- Monatsänderung
- -0.33%
- 6-Monatsänderung
- 16.44%
- Jahresänderung
- 34.79%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K