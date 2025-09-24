Валюты / TETH
TETH
20.75 USD 0.01 (0.05%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TETH за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.75, а максимальная — 20.86.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
20.75 20.86
Годовой диапазон
20.62 23.34
- Предыдущее закрытие
- 20.76
- Open
- 20.86
- Bid
- 20.75
- Ask
- 21.05
- Low
- 20.75
- High
- 20.86
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.05%
- Месячное изменение
- -3.08%
- 6-месячное изменение
- -9.70%
- Годовое изменение
- -9.70%
24 сентября, среда
14:00
USD
- Акт.
- 0.800 млн
- Прог.
- 0.692 млн
- Пред.
- 0.664 млн
14:00
USD
- Акт.
- 20.5%
- Прог.
- 7.9%
- Пред.
- -1.8%
14:30
USD
- Акт.
- -0.607 млн
- Прог.
- -2.631 млн
- Пред.
- -9.285 млн
14:30
USD
- Акт.
- 0.177 млн
- Прог.
- -0.329 млн
- Пред.
- -0.296 млн
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.724%