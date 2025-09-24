QuotazioniSezioni
Valute / TETH
Tornare a Azioni

TETH

20.75 USD 0.01 (0.05%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TETH ha avuto una variazione del -0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.75 e ad un massimo di 20.86.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
20.75 20.86
Intervallo Annuale
20.62 23.34
Chiusura Precedente
20.76
Apertura
20.86
Bid
20.75
Ask
21.05
Minimo
20.75
Massimo
20.86
Volume
5
Variazione giornaliera
-0.05%
Variazione Mensile
-3.08%
Variazione Semestrale
-9.70%
Variazione Annuale
-9.70%
24 settembre, mercoledì
14:00
USD
Vendita di Nuove Case
Agire
0.800 M
Fcst
0.692 M
Prev
0.664 M
14:00
USD
Nuove Vendite Domestiche m/m
Agire
20.5%
Fcst
7.9%
Prev
-1.8%
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
-0.607 M
Fcst
-2.631 M
Prev
-9.285 M
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
0.177 M
Fcst
-0.329 M
Prev
-0.296 M
17:00
USD
Asta di Banconote a 5 anni
Agire
Fcst
Prev
3.724%