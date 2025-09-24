Währungen / TETH
TETH
20.75 USD 0.01 (0.05%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TETH hat sich für heute um -0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.75 bis zu einem Hoch von 20.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
20.75 20.86
Jahresspanne
20.62 23.34
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.76
- Eröffnung
- 20.86
- Bid
- 20.75
- Ask
- 21.05
- Tief
- 20.75
- Hoch
- 20.86
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- -0.05%
- Monatsänderung
- -3.08%
- 6-Monatsänderung
- -9.70%
- Jahresänderung
- -9.70%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
- Akt
- 0.800 M
- Erw
- 0.692 M
- Vorh
- 0.664 M
14:00
USD
- Akt
- 20.5%
- Erw
- 7.9%
- Vorh
- -1.8%
14:30
USD
- Akt
- -0.607 M
- Erw
- -2.631 M
- Vorh
- -9.285 M
14:30
USD
- Akt
- 0.177 M
- Erw
- -0.329 M
- Vorh
- -0.296 M
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.724%