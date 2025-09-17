Валюты / TECX
TECX
16.01 USD 0.58 (3.50%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TECX за сегодня изменился на -3.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.99, а максимальная — 17.38.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
15.99 17.38
Годовой диапазон
13.72 61.07
- Предыдущее закрытие
- 16.59
- Open
- 16.61
- Bid
- 16.01
- Ask
- 16.31
- Low
- 15.99
- High
- 17.38
- Объем
- 1.116 K
- Дневное изменение
- -3.50%
- Месячное изменение
- -17.56%
- 6-месячное изменение
- -10.36%
- Годовое изменение
- -46.60%
