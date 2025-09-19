KurseKategorien
TECX
TECX

15.36 USD 0.28 (1.79%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TECX hat sich für heute um -1.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.01 bis zu einem Hoch von 15.99 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
15.01 15.99
Jahresspanne
13.72 61.07
Vorheriger Schlusskurs
15.64
Eröffnung
15.75
Bid
15.36
Ask
15.66
Tief
15.01
Hoch
15.99
Volumen
345
Tagesänderung
-1.79%
Monatsänderung
-20.91%
6-Monatsänderung
-14.00%
Jahresänderung
-48.77%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K