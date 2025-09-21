Valute / TECX
TECX
14.98 USD 0.66 (4.22%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TECX ha avuto una variazione del -4.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.76 e ad un massimo di 15.99.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
14.76 15.99
Intervallo Annuale
13.72 61.07
- Chiusura Precedente
- 15.64
- Apertura
- 15.75
- Bid
- 14.98
- Ask
- 15.28
- Minimo
- 14.76
- Massimo
- 15.99
- Volume
- 1.626 K
- Variazione giornaliera
- -4.22%
- Variazione Mensile
- -22.86%
- Variazione Semestrale
- -16.13%
- Variazione Annuale
- -50.03%
21 settembre, domenica