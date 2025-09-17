Валюты / TECTP
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TECTP: Tectonic Financial Inc - 9.00% Fixed-to-Floating Rate Series B
10.91 USD 0.06 (0.55%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TECTP за сегодня изменился на 0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.91, а максимальная — 10.91.
Следите за динамикой Tectonic Financial Inc - 9.00% Fixed-to-Floating Rate Series B . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
10.91 10.91
Годовой диапазон
9.95 11.99
- Предыдущее закрытие
- 10.85
- Open
- 10.91
- Bid
- 10.91
- Ask
- 11.21
- Low
- 10.91
- High
- 10.91
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.55%
- Месячное изменение
- 2.15%
- 6-месячное изменение
- 2.83%
- Годовое изменение
- 4.60%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.