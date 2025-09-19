Der Wechselkurs von TECTP hat sich für heute um -1.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.79 bis zu einem Hoch von 10.79 gehandelt.

Verfolgen Sie die Tectonic Financial Inc - 9.00% Fixed-to-Floating Rate Series B -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.