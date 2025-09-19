Währungen / TECTP
TECTP: Tectonic Financial Inc - 9.00% Fixed-to-Floating Rate Series B
10.79 USD 0.12 (1.10%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TECTP hat sich für heute um -1.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.79 bis zu einem Hoch von 10.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tectonic Financial Inc - 9.00% Fixed-to-Floating Rate Series B -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
10.79 10.79
Jahresspanne
9.95 11.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.91
- Eröffnung
- 10.79
- Bid
- 10.79
- Ask
- 11.09
- Tief
- 10.79
- Hoch
- 10.79
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -1.10%
- Monatsänderung
- 1.03%
- 6-Monatsänderung
- 1.70%
- Jahresänderung
- 3.45%
