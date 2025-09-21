Valute / TECTP
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
TECTP: Tectonic Financial Inc - 9.00% Fixed-to-Floating Rate Series B
10.79 USD 0.12 (1.10%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TECTP ha avuto una variazione del -1.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.79 e ad un massimo di 10.79.
Segui le dinamiche di Tectonic Financial Inc - 9.00% Fixed-to-Floating Rate Series B . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
10.79 10.79
Intervallo Annuale
9.95 11.99
- Chiusura Precedente
- 10.91
- Apertura
- 10.79
- Bid
- 10.79
- Ask
- 11.09
- Minimo
- 10.79
- Massimo
- 10.79
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -1.10%
- Variazione Mensile
- 1.03%
- Variazione Semestrale
- 1.70%
- Variazione Annuale
- 3.45%
21 settembre, domenica