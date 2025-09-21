QuotazioniSezioni
Valute / TECTP
Tornare a Azioni

TECTP: Tectonic Financial Inc - 9.00% Fixed-to-Floating Rate Series B

10.79 USD 0.12 (1.10%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TECTP ha avuto una variazione del -1.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.79 e ad un massimo di 10.79.

Segui le dinamiche di Tectonic Financial Inc - 9.00% Fixed-to-Floating Rate Series B . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
10.79 10.79
Intervallo Annuale
9.95 11.99
Chiusura Precedente
10.91
Apertura
10.79
Bid
10.79
Ask
11.09
Minimo
10.79
Massimo
10.79
Volume
1
Variazione giornaliera
-1.10%
Variazione Mensile
1.03%
Variazione Semestrale
1.70%
Variazione Annuale
3.45%
21 settembre, domenica