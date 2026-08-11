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TACK: Capitol Series Trust Fairlead Tactical Sector ETF
Курс TACK за сегодня изменился на 0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.55, а максимальная — 32.58.
Следите за динамикой Capitol Series Trust Fairlead Tactical Sector ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TACK сегодня?
Capitol Series Trust Fairlead Tactical Sector ETF (TACK) сегодня оценивается на уровне 32.55. Инструмент торгуется в пределах 32.55 - 32.58, вчерашнее закрытие составило 32.48, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TACK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Capitol Series Trust Fairlead Tactical Sector ETF?
Capitol Series Trust Fairlead Tactical Sector ETF в настоящее время оценивается в 32.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.86% и USD. Отслеживайте движения TACK на графике в реальном времени.
Как купить акции TACK?
Вы можете купить акции Capitol Series Trust Fairlead Tactical Sector ETF (TACK) по текущей цене 32.55. Ордера обычно размещаются около 32.55 или 32.85, тогда как 5 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TACK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TACK?
Инвестирование в Capitol Series Trust Fairlead Tactical Sector ETF предполагает учет годового диапазона 29.78 - 32.58 и текущей цены 32.55. Многие сравнивают 2.42% и 2.91% перед размещением ордеров на 32.55 или 32.85. Изучайте ежедневные изменения цены TACK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Capitol Series Trust Fairlead Tactical Sector ETF?
Самая высокая цена Capitol Series Trust Fairlead Tactical Sector ETF (TACK) за последний год составила 32.58. Акции заметно колебались в пределах 29.78 - 32.58, сравнение с 32.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Capitol Series Trust Fairlead Tactical Sector ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Capitol Series Trust Fairlead Tactical Sector ETF?
Самая низкая цена Capitol Series Trust Fairlead Tactical Sector ETF (TACK) за год составила 29.78. Сравнение с текущими 32.55 и 29.78 - 32.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TACK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TACK?
В прошлом Capitol Series Trust Fairlead Tactical Sector ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.48 и 3.86% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.48
- Open
- 32.58
- Bid
- 32.55
- Ask
- 32.85
- Low
- 32.55
- High
- 32.58
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 0.22%
- Месячное изменение
- 2.42%
- 6-месячное изменение
- 2.91%
- Годовое изменение
- 3.86%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%