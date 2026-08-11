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SYSB: iShares Systematic Bond ETF
Курс SYSB за сегодня изменился на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 87.00, а максимальная — 87.21.
Следите за динамикой iShares Systematic Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SYSB сегодня?
iShares Systematic Bond ETF (SYSB) сегодня оценивается на уровне 87.01. Инструмент торгуется в пределах 87.00 - 87.21, вчерашнее закрытие составило 87.36, а торговый объем достиг 126. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SYSB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Systematic Bond ETF?
iShares Systematic Bond ETF в настоящее время оценивается в 87.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.76% и USD. Отслеживайте движения SYSB на графике в реальном времени.
Как купить акции SYSB?
Вы можете купить акции iShares Systematic Bond ETF (SYSB) по текущей цене 87.01. Ордера обычно размещаются около 87.01 или 87.31, тогда как 126 и -0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SYSB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SYSB?
Инвестирование в iShares Systematic Bond ETF предполагает учет годового диапазона 86.82 - 91.20 и текущей цены 87.01. Многие сравнивают 0.09% и -3.78% перед размещением ордеров на 87.01 или 87.31. Изучайте ежедневные изменения цены SYSB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Systematic Bond ETF?
Самая высокая цена iShares Systematic Bond ETF (SYSB) за последний год составила 91.20. Акции заметно колебались в пределах 86.82 - 91.20, сравнение с 87.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Systematic Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Systematic Bond ETF?
Самая низкая цена iShares Systematic Bond ETF (SYSB) за год составила 86.82. Сравнение с текущими 87.01 и 86.82 - 91.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SYSB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SYSB?
В прошлом iShares Systematic Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 87.36 и -1.76% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 87.36
- Open
- 87.18
- Bid
- 87.01
- Ask
- 87.31
- Low
- 87.00
- High
- 87.21
- Объем
- 126
- Дневное изменение
- -0.40%
- Месячное изменение
- 0.09%
- 6-месячное изменение
- -3.78%
- Годовое изменение
- -1.76%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%