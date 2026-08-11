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SYSB: iShares Systematic Bond ETF

87.01 USD 0.35 (0.40%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SYSB за сегодня изменился на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 87.00, а максимальная — 87.21.

Следите за динамикой iShares Systematic Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SYSB сегодня?

iShares Systematic Bond ETF (SYSB) сегодня оценивается на уровне 87.01. Инструмент торгуется в пределах 87.00 - 87.21, вчерашнее закрытие составило 87.36, а торговый объем достиг 126. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SYSB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Systematic Bond ETF?

iShares Systematic Bond ETF в настоящее время оценивается в 87.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.76% и USD. Отслеживайте движения SYSB на графике в реальном времени.

Как купить акции SYSB?

Вы можете купить акции iShares Systematic Bond ETF (SYSB) по текущей цене 87.01. Ордера обычно размещаются около 87.01 или 87.31, тогда как 126 и -0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SYSB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SYSB?

Инвестирование в iShares Systematic Bond ETF предполагает учет годового диапазона 86.82 - 91.20 и текущей цены 87.01. Многие сравнивают 0.09% и -3.78% перед размещением ордеров на 87.01 или 87.31. Изучайте ежедневные изменения цены SYSB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Systematic Bond ETF?

Самая высокая цена iShares Systematic Bond ETF (SYSB) за последний год составила 91.20. Акции заметно колебались в пределах 86.82 - 91.20, сравнение с 87.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Systematic Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Systematic Bond ETF?

Самая низкая цена iShares Systematic Bond ETF (SYSB) за год составила 86.82. Сравнение с текущими 87.01 и 86.82 - 91.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SYSB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SYSB?

В прошлом iShares Systematic Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 87.36 и -1.76% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
87.00 87.21
Годовой диапазон
86.82 91.20
Предыдущее закрытие
87.36
Open
87.18
Bid
87.01
Ask
87.31
Low
87.00
High
87.21
Объем
126
Дневное изменение
-0.40%
Месячное изменение
0.09%
6-месячное изменение
-3.78%
Годовое изменение
-1.76%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%