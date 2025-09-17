Валюты / STRZ
STRZ: Star Buffet Inc.
14.17 USD 0.78 (5.22%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс STRZ за сегодня изменился на -5.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.81, а максимальная — 15.09.
Следите за динамикой Star Buffet Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
13.81 15.09
Годовой диапазон
8.00 22.86
- Предыдущее закрытие
- 14.95
- Open
- 15.00
- Bid
- 14.17
- Ask
- 14.47
- Low
- 13.81
- High
- 15.09
- Объем
- 311
- Дневное изменение
- -5.22%
- Месячное изменение
- 10.53%
- 6-месячное изменение
- 77.13%
- Годовое изменение
- 77.13%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.