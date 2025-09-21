Valute / STRZ
STRZ: Star Buffet Inc.
14.41 USD 0.43 (3.08%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio STRZ ha avuto una variazione del 3.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.73 e ad un massimo di 14.63.
Segui le dinamiche di Star Buffet Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
13.73 14.63
Intervallo Annuale
8.00 22.86
- Chiusura Precedente
- 13.98
- Apertura
- 13.96
- Bid
- 14.41
- Ask
- 14.71
- Minimo
- 13.73
- Massimo
- 14.63
- Volume
- 648
- Variazione giornaliera
- 3.08%
- Variazione Mensile
- 12.40%
- Variazione Semestrale
- 80.13%
- Variazione Annuale
- 80.13%
21 settembre, domenica