STRZ: Star Buffet Inc.
14.17 USD 0.19 (1.36%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von STRZ hat sich für heute um 1.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.73 bis zu einem Hoch von 14.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die Star Buffet Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
13.73 14.25
Jahresspanne
8.00 22.86
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.98
- Eröffnung
- 13.96
- Bid
- 14.17
- Ask
- 14.47
- Tief
- 13.73
- Hoch
- 14.25
- Volumen
- 89
- Tagesänderung
- 1.36%
- Monatsänderung
- 10.53%
- 6-Monatsänderung
- 77.13%
- Jahresänderung
- 77.13%
