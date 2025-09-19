KurseKategorien
Währungen / STRZ
Zurück zum Aktien

STRZ: Star Buffet Inc.

14.17 USD 0.19 (1.36%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von STRZ hat sich für heute um 1.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.73 bis zu einem Hoch von 14.25 gehandelt.

Verfolgen Sie die Star Buffet Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
13.73 14.25
Jahresspanne
8.00 22.86
Vorheriger Schlusskurs
13.98
Eröffnung
13.96
Bid
14.17
Ask
14.47
Tief
13.73
Hoch
14.25
Volumen
89
Tagesänderung
1.36%
Monatsänderung
10.53%
6-Monatsänderung
77.13%
Jahresänderung
77.13%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K